28 жителей Карелии обратились за помощью после укусов клещей

С жалобами на укусы клещей в лечебные учреждения Карелии за неделю обратились 28 человек, из них детей 5 человек. В Петрозаводске поступило 19 обращений, включая 3 среди детей, рассказали в Роспотребнадзоре.

Клещи активизировались в Петрозаводске, а также в Сортавальском, Кондопожском, Медвежьегорском, Питкярантском, Прионежском, Пряжинском, Пудожском и Сегежском районах.

Специалисты исследовали в лаборатории 44 клещей – все они были сняты с людей. 12 клещей оказались поражены возбудителем клещевого боррелиоза и один клещ - моноцитарного эрлихиоза.

Первый случай нападения клеща в этом году произошел 14 апреля в Заозерье в Прионежском районе. При лабораторном исследовании клеща были выявлены возбудители клещевого боррелиоза. (фото pixabay.com, Devolk)