В Роспотребнадзоре рассказали о снижении заболеваемости ОРВИ в Карелии

Заболеваемость ОРВИ в Карелии пошла на спад. В сравнении с предыдущей неделей специалисты Роспотребнадзора отмечают снижение на 33,6% (1685 случаев), сообщили в ведомстве.

В Карелии за первую неделю мая зафиксировано 3327 случав заболеваний ОРВИ и гриппом, уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 33%. При этом высокий уровень заболеваемости сохраняется среди детей до 14 лет. В Петрозаводске за неделю подтверждено 1658 случаев ОРВИ.

При мониторинге выявлены респираторные вирусы парагриппа. За прошедшую неделю были госпитализированы 14 человек с диагнозом ОРВИ и грипп. (фото pexels.com, Polina Tankilevitch)