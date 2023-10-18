Массовые проверки грузовиков идут в Петрозаводске

В Петрозаводске 17-19 октября проходит рейд по проверке грузовых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Накануне дорожные полицейские проверили 24 большегруза. Было выявлено шесть нарушений ПДД. Водители управляли транспортом без тахографа, без технического осмотра, не пристегивали ремень безопасности. Кроме того, в некоторые транспортные средства были внесены изменения без согласования с ГИБДД.

В отношении нарушителей были составлены административные протоколы. Им предстоит оплатить штрафы. // Фото ГИБДД Петрозаводска