«Умные» счетчики превращаются в кошмар для потребителей

Текст: Антонина Кябелева

В 2021 году в селе Вешкелица Суоярвского района были установлены современные счетчики электроэнергии, которые автоматически передают данные сбытовой компании. В народе это оборудование получило название «умные» счетчики.

Казалось бы, живи да радуйся: показаний снимать не нужно, передавать их тоже нет необходимости, просто вовремя плати по счетам. Однако «умные» счетчики превратились для семьи Ольги (имя изменено) в «головную боль» и регулярные выяснения отношений с двумя компаниями. Мы попытались выяснить, где же, образно говоря, собака зарыта.

«В нашем доме был установлен старый счетчик, и все было хорошо. Дом мы используем как дачу. Как-то осенью 2021 года мы приехали в Вешкелицу и увидели, что у нас возле дома на опоре электропередачи появилось новое оборудование. Выяснилось, что Россети установили новые «умные» счетчики, которые автоматически передают показания. Кстати, старый счетчик так никто и не демонтировал»,

- рассказала Ольга.

Счетчик установили очень высоко, примерно в 10 метрах от земли. Словно специально, чтобы зрительно нельзя было увидеть показания. Но первое время семью это не беспокоило. Приходили квитанции, которые не вызывали вопросов.

«Обычно мы платили за электричество 20-40 рублей в месяц. В сентябре 2022 года мне пришел счет, от которого у меня глаза полезли на лоб. В первые минуты я испытала шок. Мне предложили заплатить больше 7 тысяч рублей. Вместе со счетом мы с мужем получили грозное письмо, что если не заплатим, то эта сумма будет взыскана с нас в судебном порядке »,

- вспомнила Ольга.

Естественно, она попыталась выяснить, что же произошло. Сначала женщина позвонила в АО «ТНС Энерго Карелия». Именно эта компания выставляет счета за потребленную электроэнергию. Там ей объяснили, что показания счетчиков передают из карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», собственностью которого являются «умные» счетчики. Так как информации из Россетей не поступило, то за основу расчета были взяты показания со старого счетчика.

Разбираться, сколько же «умный» счетчик накрутил в реальности, Ольге пришлось самостоятельно. Она позвонила в Россети. Там ее уверили, что всю информацию своевременно передали в АО «ТНС Энерго Карелия».

«Я все же настояла, чтобы мне по телефону сообщили показания счетчика. Затем позвонила в «ТНС Энерго Карелия» и передала их по телефону. Параллельно мы письменно обратились в «ТНС Энерго Карелия»,

- рассказала женщина.

Показания, переданные по телефону Ольгой, в компании без лишних слов приняли, пересчитали плату за потребленную электроэнергию и выслали новый счет. На письменное обращение пришел ответ, где было сказано, что компания провела проверку и выявила технический сбой автоматической передачи данных. Также в ответе было сказано, что с июня 2022 года, то есть в течение четырех месяцев, данные от ПАО «Россети Северо-Запад» не поступали. Любопытно, но в августе 2022 года счет от «ТНС Энерго Карелия» пришел с показаниями нового счетчика и суммой в 56,60 рубля. Другими словами, не понятно, как выставили счет, если данные не поступили. Только на следующий месяц, в сентябре 2022 года, пришел счет на сумму более 7 тысячи рублей и с показаниями, взятыми со старого счетчика.

Тогда Ольга не стала разбираться, кто кому какие данные не передал, и почему в АО «ТНС Энерго Карелия» уверяют, что данные не поступали, а в ПАО «Россети Северо-Запад» утверждают, что все передали.

«К тому же меня смутило, что у меня по телефону приняли данные, которые я опять же по телефону получила из Россетей. Но раз было известно о проблеме, почему сотрудники «ТНС Энерго Карелия» не позвонили и не узнали необходимые сведения, раз это сделать так просто»,

- недоумевала женщина.

Возможно, эта история так бы и осталась досадной случайностью, если бы в 2023 году вновь не пришлось поволноваться.

«Летом пришел счет на 292 рубля. Меня, конечно, удивила повышенная сумма, но я не стала разбираться и заплатила. Когда я получила за сентябрь 2023 года аналогичную сумму, то поняла, что опять что-то с передачей данных, и мне банально начисляют плату по нормативу. Я опять стала выяснять, что произошло, звонить, направлять письменные обращения. В «ТНС Энерго Карелия» по телефону ответили, что, дескать, я не одна такая, и они не могут по каждому случаю индивидуально с каждым разбираться. Мне опять пришлось звонить в Россети. Там, в отличие от прошлогодней ситуации, сказали, что не понимают, почему данные не уходят в «ТНС Энерго Карелия». В результате мне сообщили по телефону данные, я их опять же по телефону передала в «ТНС Энерго Карелия». Там мне сказали, что я переплатила 132 рубля», - вспомнила Ольга.

С просьбой объяснить, почему организации не могут наладить между собой нормальный обмен информацией, мы направили официальные запросы в АО «ТНС Энерго Карелия» и ПАО «Россети Северо-Запад». Из АО «ТНС Энерго Карелия» сообщили, что с сентября 2022 года жалобы на сбои в передаче данных поступили по семи лицевым счетам абонентов, проживающих в Вешкелице. Отмечено, что всего в селе установлено 204 счетчика с автоматизированной системой сбора показаний. Если данные от Россетей не поступают, то по заявлению абонента проводится проверка. В ответе отмечено, что, как показали проверки, приборы учета работают корректно.

«Как правило, причиной непредоставления данных становится временный перерыв автоматической передачи. Так, при опросе приборов учета могут периодически возникнуть сбои, связанные с погодными условиям, при которых сигнал сотового оператора становится недостаточным для получения данных»,

- сказано в ответе АО «ТНС Энерго Карелия».

В карельском филиале ПАО «Россети Северо-Запад» нам предоставили другую, не связанную с погодой, версию: «...Была выявлена техническая ошибка, которая не позволяла автоматически настроить информационный обмен данными коммерческого учета электрической энергии. В настоящее время техническая ошибка устранена, далее расчеты будут проводиться в соответствии с показаниями прибора учета».

Никто не спорит, что возможны сбои и технические, и погодные, и информационные, и иного характера. Дело ведь не в этом. С моей точки зрения, главная проблема — это отношение к гражданам, которые столкнулись с проблемой. Ведь если между двумя крупными коммерческими структурами возникают сбои при передаче данных или технические «нестыковки», в результате которых страдает потребитель, получающий астрономические счета, то, как мне кажется, выход единственный и очень простой. Сотрудники компаний должны сделать все, чтобы не трепать абонентам нервы. Разве это нормально, когда при наличии «умного» счетчика и двух крупных коммерческих структур с серьезным персоналом гражданин должен проводить самостоятельное расследование по поиску утерянных показаний? Тем более, что проблема решается по одному телефонному звонку от специалиста одной компании к специалисту другой компании. Но у нас почему-то предпочитают, чтобы сами граждане боролись с последствиями технических сбоев, к которым они не имеют никакого отношения. Возможно, рано в нашей стране устанавливать «умные» счетчики? Может быть, начинать нужно с умного персонала?