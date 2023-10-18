Избран новый глава Кондопожского района. Об этом сообщили в пресс-службе министерства национальной и региональной политики Карелии.

Выборы прошли сегодня на заседании представительного органа Кондопожского района. Новый глава избирался из числа депутатов.

Единогласным решением главой района был избран руководитель Кондопожского городского поселения Дмитрий Дерибин, говорится в сообщении министерства. // Фото: unsplash.com / Marten Bjork