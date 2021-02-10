Массовые нарушения уборки снега выявлены в Петрозаводске

Специалисты МКУ «Служба заказчика» в январе проверили 876 территорий многоквартирных домов в Петрозаводске, которые находятся под управлением управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК.

В итоге были выявлены нарушения. В 162 дворах не убирали снег, а в 69 не боролись с наледью. Управляющим организациям направили уведомления о необходимости принятия мер. Также сообщения переданы в госкомитет республики по строительному, жилищному и дорожному надзору.

В мэрии Петрозаводска напомнили, что у органов местного самоуправления нет полномочий по применению мер административного воздействия к управляющим организациям. Вопросы надзора, лицензионного контроля в сфере управления многоквартирными домами находятся в компетенции госкомитета. (фото Сергей Грачев, izhlife.ru)