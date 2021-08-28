Массовая проверка водителей пройдет в Петрозаводске

Вечером в воскресенье в Петрозаводске пройдет очередной «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.

Как и обычно, в городе будут организованы массовые проверки автомобилистов. Инспекторы будут выявлять пьяных водителей.

Напоминаем, что за вождение в нетрезвом виде предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. Фото источника