28 августа 2021, 17:52
Общество

Массовая проверка водителей пройдет в Петрозаводске

Госавтоинспекция просит автомобилистов не садиться за руль пьяными

Вечером в воскресенье в Петрозаводске пройдет очередной «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.

Как и обычно, в городе будут организованы массовые проверки автомобилистов. Инспекторы будут выявлять пьяных водителей.

Напоминаем, что за вождение в нетрезвом виде предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. Фото источника

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Метки: 
Петрозаводск
контроль трезвости
пьяный водитель
ГИБДД
новости петрозаводска