Масштабный ремонт теплосетей ожидает жителей Суоярви

В Суоярви капитально отремонтируют теплосети. По словам министра строительства и ЖКХ Виктора Россыпнова, такого масштабного ремонта сетей в Суоярви никогда не было. Конкурс проведен, подрядчик выбран. Работы собираются начать во втором квартале 2023 года. Правда, министр не стал озвучить, кто будет задействован в работах.

«Деньги на ремонт теплосетей республика получила из Фонда национального благосостояния по льготному 3%-му займу. Общий размер капитальных вложений составляет 255 млн. руб»,

- сообщил Россыпнов.

В ходе работ заменят изношенные участки на улицах Ленина, Идрисова, Победы, Набережной, Шельшакова, 310-й стрелковой дивизии, Фабричной, Кайманова, Садовом переулке и Суоярвском шоссе.

В Суоярви планируют выполнить реконструкцию котельной РУС и сделать проектирование котельной Суоярвской картонной фабрики. // фото unsplash.com