Юристы примут жителей Кондопожского района в микроавтобусе

Сотрудники Государственного юридического бюро РК бесплатно примут жителей Кондопожского района и окажут им помощь. В различные населенные пункты приедет микроавтобус, оборудованный под мобильный офис, сообщили в организации.

Получить юридическую помощь смогут пенсионеры и инвалиды, многодетные и малоимущие граждане, некоторые иные категории населения.

Нужно взять с собой на консультацию паспорт и подтверждающие статус документы.

Места остановок и время приема:

Вторник, 21 марта:

- с 10.00 до 11.00 - поселок Спасская Губа около здания магазина по адресу: Советская ул., д. 17;

- с 12.00 до 13.00 село Кончезеро - на площади у магазина «Пятерочка» по адресу: ул. Советов д. 40в;

Среда, 22 марта:

- с 10.30 до 12.00 поселок Гирвас - около здания администрации Гирвасского сельского поселения по адресу: п. Гирвас, Пионерская ул., д. 15;

- с 13.00 до 14.30 в Кондопоге - в библиотеке по адресу: ул. Советов, 19;

- с 15.00 до 16.00 часов в поселке Янишполе около здания Дома культуры по адресу: Центральная ул., д. 55. // фото: пресс-служба правительства Карелии