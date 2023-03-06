Несколько рейсов из Петрозаводска отменили из-за 8 Марта

Из-за празднования Международного женского дня в расписание автовокзала Петрозаводска внесли изменения. Об этом сообщили на официальном сайте.

В частности, в среду, 8 марта, не будут ходить автобусы из Петрозаводска в Сегежу и Вилгу.

Речь идет о рейсах № 527Э «Петрозаводск — Сегежа ЭКСПРЕСС», отправляющихся из Петрозаводска в 15:00 и 18:30, и № 122 «Петрозаводск — Вилга», отправляющегося из Петрозаводска в 06:10.

Однако уже с четверга, 9 марта, автобусы снова пойдут согласно привычному расписанию. // фото: «Карелавтотранс»