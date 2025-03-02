Масленицу отметят в Петрозаводске – программа праздника

На главной площади столицы Карелии в воскресенье, 2 марта, пройдет Широкая Масленица (0+). Гуляние начнется в полдень и продлится до трех часов.

Для гостей подготовлена программа с забавами, угощением, играми. Петрозаводчан и гостей города приглашают проводить зиму и встретить весну, простить друг друга и попросить прощения.

Что в программе праздника:

-) Угощение блинами, оладьями, испеченными на гигантской сковороде, варенье, джем, мед, ароматный чай.

-) Ярмарка мастеров-ремесленников.

-) Стеношные бои и молодецкие забавы от «Русской общины Карелии». Гиря, перетягивание каната, игра в веревочку для детей. «Русский двор» приглашает сильных, здоровых телом и духом мужчин присоединиться к старым русским борцовским традициям!

-) Масленичные аттракционы, ростовые куклы.

-) На главной сцене - театрализованное представление со скоморохами и масленичными персонажами, розыгрыши призов от партнеров праздника, выступление творческих коллективов города - вокальных студий и объединений - «Поколение», «Ассорти Бэнд», «Новые имена», фольклорного ансамбля «Петровская слобода, ансамбля русской песни «Катюша». Веселые наигрыши на балалайке от Андрея Букатова и музыкальный подарок от баяниста Сергея Кудряшова. Из Сортавала приезжают гости - Ансамбль народной песни «Верея» (руководитель Маргарита Бережная).

-) В 15:00 – «Жаркие проводы» - сожжение Масленицы.

Как обещает городской Дом культуры Петрозаводска, будет вкусно, сытно, щедро, весело.