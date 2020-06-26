Маски, ручки, викторина: в Карелии началось голосование по поправкам

25 июня стартовало недельное голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Избирательные участки будут работать по 12 часов в сутки до 1 июля. На участках приняты беспрецедентные меры безопасности: плебисцит проходит в разгар пандемии коронавируса. Журналист портала «Петрозаводск говорит» одним из первых отправился на голосование, чтобы посмотреть, как все устроено.

При входе на избирательный участок граждан встречает человек в халате, маске, лицевом экране и перчатках. Каждому измеряют температуру бесконтактным термометром, опрыскивают руки антиспетиком. Как и было обещано, избирателям выдают «комплекты для голосования» – маску, ручку, одноразовые перчатки.

На полу – линии, по которым следует передвигаться гражданам. Предполагается, что потоки голосующих должны быть разведены: в Ломоносовской гимназии для этих целей даже поставили скамейки.

Борьба с коронавирусом продолжается до последних рубежей. Члены комиссии, которые записывают голосующих и выдают бюллетень, не имеют права брать в руки документы граждан. Первую страницу паспорта (там, где фотография) показывать приходится издалека, как и страницу с пропиской. Разглядеть текст с расстояния более метра тяжело, но можно, если зрение хорошее. На одном из участков пришедшую голосовать женщину попросили самостоятельно продиктовать серию и номер документа.

Кабинки для голосования, как и обещали, поставили без шторок, но развернули их входом к стене – чтобы обеспечить тайну голосования.

На участках же проводится викторина на знание истории Карелии. Эту акцию, как мы ранее писали, организовал Фонд поддержки и развития этнокультурных инициатив. По словам руководителя Фонда Татьяны Ледневой, единственной целью викторины было привлечь внимание граждан к истории и культуре Карелии в год ее столетия. То, что акция проходит именно в дни голосования, Леднева назвала совпадением.

– Где у вас тут викторина? – поинтересовался корреспондент. – Очень хочется поучаствовать.

– Вы сначала проголосуйте, – вежливо, но твердо сказала волонтер викторины.

Если сотрудники комиссий экипированы не хуже врачей, то волонтеры оснащены только масками. Странно, ведь организаторы акции собрали колоссальный призовой фонд: победителям обещают квартиры, машины и множество других, менее роскошных, но вполне ценных, призов. Можно было хотя бы лицевые экраны закупить!

Нам не терпелось узнать, какие интеллектуальные испытания приготовили для граждан ценители карельской истории и культуры. Как выяснилось, викторина рассчитана на максимально широкую публику. Чтобы неправильно ответить на вопросы (их всего пять), нужно сильно постараться.

На том участке, где голосовал наш корреспондент, поговорить с волонтерами не удалось. Женщина, давшая бланк с вопросами, заявила, что им строго-настрого запретили общаться с прессой.

– В инструкции у меня прописано, что я не даю интервью, – сказала наша собеседница.

На других участках повезло больше. Так, мы выяснили, что волонтеры не всегда четко представляют, от какой организации они трудятся. Одна из женщин сообщила, что ее работать на викторине отправил ЦИК, а про Фонд развития этнокультурных инициатив она и не вспомнила. Также она призналась, что по сути никакой она не волонтер – ей платят деньги. Еще одна женщина, раздававшая бланки викторины, на вопрос о деньгах отвечать не стала.

Это важно: викторина проходит по всей Карелии, в перечне указаны почти 400 пунктов. Если на каждом стоят по два «волонтера» (а в Петрозаводске именно так), затраты только на зарплату должны быть весьма и весьма внушительны. Впрочем, руководитель фонда заявляла нашему порталу, что у нее «друзья в каждом районе».

Как рассказала руководитель одного из УИК Карелии, в числе главных задач было привлечь людей на участки в первые дни голосования: иначе 1 июля будет столпотворение. Председатель избирательной комиссии №71 Сергей Невский сообщил, что перед стартом кампании они дважды делали поквартирный обход.

– Каждый член УИК два раза проходил по своему участку, по своим домам. Первый раз мы распространяли информацию о графике работы участка, второй раз – дополнительные приглашения. Также расклеивали объявления по подъездам, – сказал Невский.

Заразиться коронавирусом члены комиссий не боятся: полагаются на меры безопасности и инструктаж. Работники дежурят на участках в две смены, а по вечерам организовано придомовое голосование. Информацию о бегстве сотрудников перед лицом эпидемии Сергей Невский опроверг.

– У нас команда стабильная, работаем второй год, все друг друга знаем, у нас никто не уходил, – сказал председатель УИК.

Последний день голосования по поправкам – 1 июля – объявлен выходным. На тех избирательных участках, где побывал корреспондент «ПТЗ говорит», граждан было мало и это были в основном пенсионеры. Возможно, их станет больше после окончания рабочего дня, когда на участки потянутся молодежь и люди среднего возраста.

Впрочем, вопрос о необходимости участия в голосовании для многих открыт: есть мнение, высказанное председателем ЦИК Эллой Панфиловой, что изменения в Конституцию вступят в силу вне зависимости от итогов плебисцита. Ведь они уже приняты Госдумой и Совфедом, а также подписаны президентом России. Тем не менее в самом законе о поправках четко сказано: Конституция страны изменится только в том случае, если за это проголосуют более половины избирателей.

Георгий Чентемиров