Члены избирательных комиссий не хотят работать в разгар пандемии

Члены УИК в Карелии не рвутся работать на голосовании по правкам в Конституцию. По информации анонимного телеграм-канала «Карельская барабулька», в некоторых районах республики члены избирательных комиссий пишут заявления о сложении полномочий. Это связано с боязнью заразиться COVID-19.

Данную информацию подтвердила сотрудница одной из территориальных комиссий. По ее словам, многие оказались не готовы работать сейчас.

– У кого-то отпуск запланирован. Никто не думал, что голосование назначат на 1 июля. Изначально планировались на апрель! Что касается нашей комиссии, у нас пишут заявление о выходе в резерв только на время всероссийского голосования. Впоследствии нас должны будут принять обратно.

Некоторые члены избирательных комиссии недовольны оплатой. Люди опасаются, что им предложат сумму, которая не оправдывает риск заразиться коронавирусом.

Портал «Петрозаводск говорит» побеседовал с одним из тех, кто отказался участвовать в организации и проведении голосования. Сотрудник участковой избирательной комиссии пояснил, что сложил с себя полномочия именно из-за боязни заразиться и принести болезнь в свою семью.

«Стоишь, как бичара: проголосуйте, пожалуйста!»

ЦИК Карелии уверяет: риск заразиться во время голосования будет сведен к минимуму.

– Главным приоритетом при проведении голосования является обеспечение сохранности жизни и здоровья граждан. Для этого при организации голосования в Карелии, как и во всех регионах нашей страны, будут предприняты беспрецедентные меры безопасности.

Так, всех, кто будет находиться на избирательных участках, в том числе наблюдателей, полицейских, журналистов, обеспечат индивидуальными средствами защиты. Причём бесплатно. Участники голосования, кроме масок, получат еще и одноразовую ручку, чтобы поставить галочку в нужное место. На входе в участки будут лежать дезинфицирующие коврики, а помещения буду регулярно обеззараживать. Самая пикантная деталь: кабинки для тайного голосования не будут оборудованы шторками!

Но это все мелочи по сравнению с тем, что голосовать можно будет аж в течение шести дней - с 25 июня по 1 июля. Причем не только на избирательном участке, но и в любом удобном для гражданина месте. Даже на даче! Еще одна новая форма – голосование на придомовых территориях.

– Это позволит избежать массового одновременного прибытия граждан в помещение для голосования. Это удобно, так как фактически сама комиссия приедет к участникам голосования, – рапортует ЦИК.

Уволившийся сотрудник избирательной комиссии слабо верит в эффективность этих мер.

– Никто не знает, насколько защищают эти маски. Вон в «красной зоне» врачи работают в полной экипировке, и все равно заражаются. А мы как будем? – задается мужчина риторическим вопросом.

Кроме того, наш собеседник отметил колоссальную нагрузку, связанную с проведением этого голосования, и параллельно – низкую оплату труда. По его словам, сотрудникам УИКов обещали зарплату как на обычных выборах, но здесь объем работы совсем другой.

– Шесть дней подряд по 12 часов на избирательных участках! Плюс подготовительный этап! Еще и придомовое какое-то голосование придумали. Вы представляете – ты стоишь, как бичара, у дома: проголосуйте, пожалуйста!

– возмущается мужчина.

Другой наш собеседник, много лет работающий в избирательной комиссии, утверждает, что беспрецедентные правила голосования приведут к его фактической блокировке.

– При соблюдении требований Роспотребнадзора люди не успеют проголосовать в один день. А они именно это и захотят сделать. Досрочное голосование – вещь обычная, но впервые нужно привлечь к нему такое большое число людей. А ведь граждане привыкли голосовать в четкую назначенную дату. Есть дома, где люди ходят на выборы всем подъездом. Ну традиция у них такая. И вот теперь их надо убедить голосовать по-другому, – рассказывает специалист.

ЦИК Карелии, куда мы обратились за комментарием, сообщил, что никакого массового оттока из участковых комиссий не наблюдается.

– На сегодняшний день в Карелии 4198 членов участковых избирательных комиссий, вакантны из них – 129, то есть всего 3%. Необходимо отметить, что ротация кадров избирательных комиссий – это абсолютно закономерный и перманентный процесс, вакансии постоянно возникают и замещаются из резерва. Связать это с эпидемиологической ситуацией не представляется возможным.

Избирком еще раз подчеркнул, что самое главное для них – соблюдение мер безопасности. В частности, наблюдатели и членами избирательных комиссий могут бесплатно пройти тест на коронавирус уже с 11 июня. Любопытно бы поразмышлять: даже если результаты у этих людей окажутся отрицательными – каковы шансы подцепить инфекцию за полмесяца при работающих торговых центрах и тренажерных залах? Вопрос риторический.

Незнание – золото

В общем, власти делают все, чтобы граждане приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Мало того: они очень хотят, чтобы граждане проголосовали именно за эти поправки.

Например, в запрещённом (но не менее от этого популярном) мессенджере Telegram есть канал под названием «Выборы Карелия». Там, например, пишут о том, как ЦИК Карелии присоединилась к всероссийской акции «Мы вместе»; или вывешивают предварительные итоги муниципальных выборов; или рассказывают о совместном проекте избиркома и одного местного издания. Мы поинтересовались, какое отношение ЦИК Карелии имеет к этому каналу. В избиркоме ответили буквально следующее: «Информацией по этому вопросу не обладаем». То есть в ЦИКе не знают, есть ли у них канал в мессенджере. Возможно, этот канал ведет какой-то анонимный любитель выборной системы Карелии.

И в этом телеграм-канале периодически появляются интересные сообщения, основной посыл которых заключается в том, что поправки в Конституцию – благо. Вот несколько цитат: «Коронавирусные события стали аргументом в пользу того, что надо принимать поправки»; «Еще до легитимизации – а произойдет это лишь после всенародного голосования – стала понятна важность поправок, защищающих права людей».

5 июня на канале появилась такая запись: «Начался прием заявлений от участников общероссийского голосования по одобрению изменений в Конституцию РФ». Обратите внимание на эту милую непосредственность: «голосование по одобрению изменений в Конституцию». Вопроса о том, что граждане могут что-то не одобрить, даже не стоит. Пресс-релиз с такой же формулировкой висит уже на официальном сайте ЦИК Карелии. Наверное, совпадение.

Мы спросили ЦИК: разрешена ли агитация в пользу голосования за поправки со стороны органов власти? И оцените, какой ответ на него мы получили:

«В соответствии с законодательством федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, должностные лица обязаны оказывать содействие избирательным комиссиям в реализации их полномочий по вопросам подготовки и проведения общероссийского голосования, в том числе в информировании граждан Российской Федерации о его проведении».

То есть нам попросту не ответили. И это фактическое молчание всё ставит на свои места.

Георгий Чентемиров