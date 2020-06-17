Ловкость рук: на голосовании по поправкам предлагают обогатиться

Фонд поддержки и развития этнокультурных инициатив проводит викторину под названием «Карелия – наш родной край». Официальная цель мероприятия – «привлечение внимания граждан к самобытной культуре Республики Карелия, её интеграции в единое культурное пространство Российской Федерации, их изучение гражданами». Однако есть сильное подозрение, что привлечь внимание граждан хотят к голосованию по поправкам в Конституцию России. Ибо проводиться эта викторина будет одновременно с голосованием, бланки с вопросами будут выдавать на избирательных участках. А самое главное – призовой фонд таков, что никаким носителям нашей самобытной культуры и не снилось.

Среди победителей викторины разыграют четыре квартиры в Петрозаводске, десять автомобилей, а также 300 других призов – от холодильников и телевизоров до соковыжималок и планшетов. Впечатляющий масштаб, есть за что побороться.

Предполагается, что участникам викторины нужно ответить на пять вопросов, посвященных истории, культуре, традициям народов Карелии. Интеллектуальное состязание будет проводиться в два этапа. Первый уже начался 10 июня; бланки с вопросами распространяются волонтерами среди «информационных партнеров викторины, а также иных лиц по усмотрению организатора».

Журналист портала «Петрозаводск говорит» позвонил по телефону горячей линии и сказал, что хотел бы уже сейчас принять участие в викторине. На это оператор ответила, что в настоящий момент волонтеров очень мало, бланки с вопросами доставлять некому, и гораздо легче будет попытать успеха на втором этапе.

Второй этап, как нетрудно догадаться, по времени полностью совпадает с голосованием. Он проводится с 25 по 1 июля. И чтобы поучаствовать в викторине, нужно прийти на «пункты приема и выдачи бланков». По факту это традиционные участки для голосования – школы, детсады, дома культуры и так далее, – где будет проходить и голосование по изменениям в Конституцию.

Директор Фонда поддержки и развития этнокультурных инициатив Татьяна Леднева утверждает, будто идея викторины родилась спонтанно. Она категорически отрицает, что цель ее акции – привлечь граждан на участки для голосования.

– Мы отмечаем великое событие, столетие Республики Карелия. И нам хотелось провести что-то такое, чтобы как можно больше людей окунулись в историю Карелии, нашу культуру. И придумали викторину, – заявила общественница.

Огромный призовой фонд, позволяющий дарить победителям квартиры и машины, по ее словам, образовался "случайно".

– Мы разослали письма в крупные организации, описали нашу идею и пригласили их к сотрудничеству. Вот кто-то откликнулся. Мы даже были, если честно, сами удивлены, не ожидали, что получится такой призовой фонд,

– сказала Татьяна Леднева.

Организатор викторины не стала называть спонсоров. Отметила лишь, что в их числе – две строительных компании, а квартиры, обещанные победителям, будут в новостройках.

По словам Ледневой, условием спонсоров было привлечь к викторине максимальное количество участников. И тут очень кстати пришлось голосование по поправкам.

– Это хороший повод. Люди придут голосовать, будет много народу, и мы просто объединили. Это чистая случайность.

Бланки викторины буду раздавать по всей Карелии. В перечне пунктов распространения почти четыреста строк – ну разумеется, это же все места для голосования в регионе. На каждом должны работать волонтеры, причем в течение шести дней. Откуда взять столько людей? Организатор утверждает, что найти целую армию добровольцев, готовых неделю трудится в условиях нарастающих пандемии, не составило труда.

– Фонд уже давно существует, мы работали в разных районах республики, проводили различные мероприятия, направленные на сохранение и популяризацию культуры. И, конечно, у нас в каждом районе есть друзья, знакомые, – объясняет Леднева. – Очень много откликнулось желающих помогать нам, провести всё с большим охватом.

***

Аналогичная викторина с розыгрышем квартир и машин будет проводиться и в Красноярском крае. Организаторам этого мероприятия повезло меньше, чем их карельским коллегам: никакой юбилейной даты нет, поэтому граждан будут просто опрашивать на знание Конституции. В призовой фонд, как водится, вложились местные предприниматели.

Но Красноярск – это далеко, есть примеры и ближе. Так, в Вологодской области разыграют машины, лодки, телевизоры и еще более двух тысяч подарков помельче. И тоже в дни голосования по поправкам. Такие вот удивительные совпадения.

К слову, и в России, и в Карелии уже проводились «спонтанные» розыгрыши и викторины, «случайно» совпадавшие с выборами. Так, на президентских выборах в 2018 году разыгрывали смартфон, ноутбук, планшет, велосипед и гироскутер. А на выборах главы Карелии в 2017 году разыграли автомобиль.

Кстати, акцию с машиной Центризбирком Карелии тогда признал незаконной. Сейчас, в 2020 году, ЦИК России уверяет, что ничего противоправного в многочисленных викторинах, приуроченных к датам голосования, нет. Как видим, за три года правовое чутье чиновников сильно изменилось. И то, что еще совсем недавно казалось немыслимым – розыгрыши во время выборов или, к примеру, вечный президент, – сегодня воспринимается как норма.