«Машину времени» изобрели в Карелии

Необычный маршрут для туристов запустили в Карелии. Он позволит погрузиться в историю развития планеты и взглянуть на события, которые происходили в нашем регионе около двух миллиардов лет назад.

В маршруте научно-популярного туризма «Карелия. Путь в науку. Путешествие в прошлое Земли» три тематических блока. Это «Вулканы и катастрофы», «Древние моря и их обитатели» и «Рудовые кладовые Карелии», сообщает пресс-служба карельского минэка.

В каждом из них свои достопримечательности. Среди объектов для визита - и карельский научный центр Российской академии наук, и сейсмическая станция в Ботаническом саду, и водопад Кивач, а также палеовулкан Гирвас, лавовые потоки горы «Сампо», минеральные источники, озеро Пялозеро, палеопляж каньона реки Суна, «Кончезерский чугуноплавительный завод», озеро Сундозеро.

Туристы смогут участвовать в научных исследованиях в области геологии, научатся различать структуры горных пород и познакомятся с базовыми навыками ученого геолога. // фото «Петрозаводск говорит»