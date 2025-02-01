Баку, разрушающий все стереотипы

Текст, фото: Антонина Кябелева

Начиналось новогоднее путешествие с шокирующих новостей. За четыре дня до нашего вылета в Баку произошла трагедия с самолетом «Азербайджанских авиалиний». До последнего момента было непонятно, отменят или нет рейсы компании «ЮТэйр» из Москвы в Баку. Сообщения о том, что из десяти российских городов вылеты в Азербайджан прекращены, не внушали оптимизма.

Но все обошлось. Хотя, как потом рассказали туристы из Питера, с вылетами из Санкт-Петербурга были проблемы.

Перелет из Москвы в Баку и обратно с учетом багажа в 20 килограммов обошелся в 52 тысячи на человека.

Были варианты дешевле — в пределах 35-40 тысяч рублей, но лететь нужно было на «Сухом Суперджете». Мы выбрали «Боинг». Квартиру в центре Баку на площади Фонтанов, где традиционно проходит новогодняя ярмарка, мы забронировали заранее. За восемь дней за двухкомнатную квартиру мы заплатили 40 тысяч рублей. Хозяин квартиры должен был нас встретить в аэропорту.

Авиакомпания «ЮТэйр» неприятно поразила жесткими требованиями к весу и размерам багажа. Проверяли каждый рюкзачок, придираясь к лишним полкило. На некоторых пассажиров, пытавшихся напялить на себя две куртки, было больно смотреть. С криками и скандалами очередь медленно продвигалась. Было полное ощущение, что главная задача сотрудников компании при регистрации — заставить как можно больше пассажиров доплатить за излишки багажа.

До Баку лететь три часа. Все напитки и еда на борту - за отдельную плату.

Бесплатно можно было разве что попросить принести стакан воды, для убедительности размахивая таблеткой. Сам полет прошел идеально, без турбулентности и неприятных ощущений.

На площади Фонтанов

Баку нас встретил мелким дождиком, который прекратился, когда мы доехали до нашего временного жилья. Дальше погода только радовала. С 31 января и до конца нашей поездки установилась солнечная погода с плюсовой температурой от 10 до 14 градусов.

Арендованная нами просторная двухкомнатная квартира была расположена на верхнем этаже трехэтажного дома. Первое, что сразило, - четырехметровые потолки. Квартира не знала современного ремонта, но это добавляло ей местного колорита. Было чувство, что мы приехали погостить к дальним родственникам. Все необходимое было в наличии, начиная от стиральной машины и заканчивая посудой и фужерами. Особое очарование нашему жилью придавал балкон с кованными перилами и летним столиком и креслами. В солнечные дни можно было завтракать с видом на праздно гуляющую публику.

Друзья, побывавшие в Баку, уверяли, что город очень красивый. Но я не ожидала, что он окажется настолько чистым, ухоженным, с роскошными парками, фонтанами, почти дубайскими небоскребами, бесконечной набережной, праздничным, нарядным и очень современным. Первые несколько дней мы просто гуляли по столице Азербайджана, искренне восхищаясь городом огней и, говорят, ветров. Нам повезло, что последнюю особенность Баку нам не пришлось испытать. Хотя бакинцы утверждают, что зимой случается непогода с пронизывающим до костей ветром.

Из любой точки города видны Пламенные башни — три небоскреба, которые вечером превращаются в световое шоу. Башни символизируют стихию огня. На территории Азербайджана, который называли страной огней, было несколько мест, где из земли вырывается природный газ. Сейчас осталось одно — Янардаг, где на склоне холма с древнейших времен полыхает природный вечный огонь. Ученые считают, что запасов газа здесь хватит еще на 25-30 лет.

На набережной расположены современные торговые центры, оригинальное здание в виде ковра, где находится Национальный музей ковра, фонтаны, колесо обозрения, яхт-клуб, так называемая, «Малая Венеция» - система прогулочных водных каналов, где можно покататься на лодочке, кафе, рестораны.

Гордостью бакинцев является развевающийся на высоте 162 метров национальный флаг, который считается самым высоким в мире.

Его ширина составляет 36 метров, длина 72 метра, а вес — более 500 килограммов.

Рассказывают, что полотнище, которое не выдерживало напора ветров, приходилось часто менять. В последний раз его сшили из специального материала, и флаг вот уже несколько месяцев противостоит непогоде.

Новогодние ярмарки помимо площади Фонтанов, где вечером было просто не протолкнуться, мы встретили на набережной и в старом городе. В новогодние праздники бакинцы веселились, пели, танцевали, поедали сладкую вату, заполонили кафе и рестораны. До поздней ночи город развлекался, наслаждаясь новогодними каникулами. Но при этом атмосфера в городе была предельно дружелюбной и спокойной. Конечно, и полицейских на улицах было немало. Но в целом я давно не встречала столь дружелюбного отношения к туристам, как в Баку.

Бакинцы очень любят черный цвет в одежде. Когда идешь в праздничной толпе, кажется, что вокруг все черным-черно. Несмотря на то, что Азербайджан страна мусульманская, женщины и девушки одеваются по-европейски. За 8 дней я встретила только двух женщин в чадре. Платки в основном носят туристки из Пакистана, Индии, Египта, которые внешне выделяются на фоне по-европейски одетых азербайджанок.

За барашка ответите

Столица Азербайджана — один из самых простых зарубежных вариантов самостоятельной поездки для российских путешественников. Практически все говорят по-русски, в ресторанах есть меню на русском языке, российскими картами не расплатиться, но в обменниках можно обменять русские рубли на местные манаты. В общем, в Азербайджан не обязательно везти доллары или евро, достаточно запастись отечественной валютой.

Азербайджанские рестораны — отдельный приятный бонус для путешественников.

Средний чек в пределах 1-1,5 тысячи рублей. За эти деньги вы получите сытный и очень вкусный обед или ужин.

То, что выделывают азербайджанские повара с баклажанами, - просто кулинарная фантастика.

Естественно, очень много баранины. Особой популярностью пользуется фисиджан плов.

Моей подруге было непросто, так как она не переносит баранины. В одном из ресторанов она заказала плов из телятины, долго пытая официанта, правда ли, что в блюде не будет даже намека на барашка. Плов принесли, и подруга мгновенно уловила «чуждый» запашок. После снятия пробы, она еще больше утвердилась в своих подозрениях. Официант поначалу настаивал, что никакого барашка в тарелке нет и в помине. Не убедил и пошел беседовать с поваром. Я тем временем тоже сняла пробу с вкуснейшего фисиджана. Официант вернулся с поникшей головой, сообщив, что по недоразумению это все же была баранина. Он долго спрашивал, чем загладить вину. Остановились на том, что блюдо унесли, не включив его в наш счет. Официанты провожали нас с таким виноватым видом, что мне даже стало их жалко. Справедливости ради, стоит сказать, что в конце путешествия подруга все же перешла на баранину, оправдываясь, что на сей раз она приготовлена как-то особенно вкусно.

Обязательно нужно попробовать гутабы — лепешки из пресного теста с начинкой из зелени, сыра, мяса. В каждом ресторане они особенные.

Для экономных туристов, не готовых много денег тратить на еду, есть огромное количество дешевых забегаловок. Местные жители с удовольствием покупают шашлыки, которые готовят прямо на улице.

Среди сувениров популярностью пользуются керамика, яркие палантины, очень красивая бижутерия, чай и сладости.

Выпечку и сладости лучше покупать в небольших пекарнях, рассчитанных на обычных горожан. Там она в разы дешевле, чем в старом городе или других туристических местах.

В Баку много больших современных торговых центров с модными брендами, но цены «кусаются». Даже парфюм в бакинском дьюти фри примерно на 20-25 процентов дороже, чем в парижском или турецком.

Черт побери

Ичери-шехер – это сохранившейся в Баку старинный жилой квартал, окруженный высокими крепостными стенами. Именно здесь снимался «турецкий» эпизод знаменитого фильма «Бриллиантовая рука».

Место, где случайно поскользнулся актер Юрий Никулин, традиционно притягивает российских туристов. В разных точках старого города расположены указатели, направляющие путешественников к улочке Кичик Гала.

Вывеска ресторана с говорящим названием «Черт побери» не оставляет сомнений, что вы добрались до места съемок. Здесь можно посидеть на стульчике под ресторанной вывеской и, если повезет, услышать доносящуюся из окон песенку про зайцев.

В старом городе расположен Дворец Ширваншахов, правителей государства, получившего независимость в начале ХV века. В резиденции правителей древнего государства Ширван сейчас находится неплохой музей, который стоит посетить. Вход стоит 15 манат (примерно 900 рублей).

По Ичери-шехер с его узенькими улочками, маленькими сувенирными магазинчиками с добродушными торговцами, всегда готовыми поддержать разговор, кафешками и ресторанами, уютными площадями стоит просто неспешно погулять, наслаждаясь ощущением нереальности происходящего.

Вечером, благодаря подсветке, старый город воспринимается совсем по-другому. Пустынные тесные проулки между домами порой вызывают неосознанную тревогу, но гулять как по старому Баку, так и по современным кварталам абсолютно безопасно.

Грандиозно внешне, экзотично внутри

Из музеев стоит посетить центр Гейдара Алиева, расположенного в грандиозном здании, которое было построено по проекту знаменитой Захи Хадид, архитектора из Ирака. Из центра города лучше добираться на метро, и заодно посмотреть на бакинскую подземку. Проезд в метро стоит 0,3 маната, но для начала нужно купить пластиковую карту стоимостью 2 маната и положить туда деньги.

У нас такой проблемы не было, так как хозяин квартиры выдал нам карту с находящейся там небольшой суммой, которой с лихвой хватило, чтобы прокатиться до центра Алиева и вернуться обратно. Метро оказалось небольшим, чистеньким, понятным. Сразил разве что вход в метро, внешне напоминающий вход в парижский Лувр.

Размах при создании центра Гейдара Алиева чувствуется уже на подступах к этому фантастическому сооружению. Само здание находится на холме, откуда открывается вид на современный Баку и огромную площадь с водопадами, газонами, зонами отдыха.

Вокруг центра много скульптурных композиций, как правило, облепленных туристами, готовыми фотографироваться у каждого столба. В центре, пространство которого внутри не менее экзотично, чем снаружи, проходят временные выставки и действует постоянный музей Гейдара Алиева, сделанный, что называется, по последнему слову науки и техники.

Любопытна экспозиция подарков, которые Алиеву презентовали лидеры различных стран. Естественно, есть и часы от Бориса Ельцина. Вход в центр – 15 манат.

Лучше гор могут быть только горы?

В старом городе с легкостью можно купить экскурсии по Азербайджану.

Обычно туристов возят на микроавтобусах группами 9-10 человек. Стоимость экскурсий варьируется от 50 до 80 манат (примерно от 3 до 4,8 тысячи рублей).

Если поторговаться, то нетрудно добиться скидки. Правда, к экскурсиям следует добавлять стоимость входных билетов, которые находятся в диапазоне от 10 (вход в Гобустан) до 19 (канатная дорога) манат.

Мы съездили на горнолыжный курорт Габала. Дорога туда занимает четыре часа. После выезда за пределы Баку начинается почти карельская глубинка. Раздолбанные грунтовые дороги, мусор, хиленькие постройки, кричащая нищета. Только выехав из столицы Азербайджана, начинаешь понимать, почему многие местные жители ищут счастья, а точнее работы в других странах.

На пути к горнолыжному курорту мы заехали в самую древнюю Джума-мечеть Азербайджана в Шамахи. Она была построена в 743 году, пережила землетрясения, пожар, межэтнические столкновения, и была полностью восстановлена только в 2013 году.

С экскурсоводом, очень милой девушкой, нам крупно не повезло. Она наотрез отказывалась что-либо рассказывать, утверждая, что говорить ей с нами не о чем, а об истории нам поведают на другой экскурсии.

В городе Габала в 2014 году построили горнолыжный курорт. Наверное, у туристов из арабских стран, которым не часто приходится видеть снег, горнолыжный курорт может вызвать восхищение. Но опытным горнолыжникам здесь делать нечего. Хотя виды заснеженных гор, возможно, и стоят того, чтобы сюда скататься. Из развлечений здесь можно прокатиться по канатной дороге и полюбоваться живописными видами.

Еще одна поездка – самая популярная у туристов включала посещение Гобустана, заповедника наскальных рисунков, грязевых вулканов, храма огнепоклонников и «горящей горы» Янардаг с его вечным природным огнем у склона холма, где на поверхность выходит природный газ.

В Гобустане помимо наскальных рисунков нам встретились дикие лисы, спокойно фланирующие мимо туристов и практически не обращающие внимания на людей. Жителей Карелии наскальными рисунками удивить сложно, но виды на равнину и Каспийское море открываются впечатляющие.

Вдалеке виднелась тюрьма для преступников, приговоренных к пожизненным срокам. Рассказывают, что поначалу в Гобустане установили смотровой бинокль, но затем из-за близости тюрьмы одумались и демонтировали его.

Для того чтобы добраться до грязевых источников, нас в какой-то деревушке из микроавтобуса распределили по пережившим непростую судьбу легковым машинам с местными отчаянными водителями. В деревне прямо перед стоянкой нашего микроавтобуса подвесили тушу коровы, которую местные умельцы разделали буквально минут за двадцать под обморочные возгласы иностранных туристов. Экскурсовод, с которым на этот раз, действительно, повезло, скептически поинтересовался, есть ли среди нас вегетарианцы.

Грязевые вулканы напоминали необитаемую поверхность незнакомой планеты. Выходящая на поверхность жидкость черного цвета время от времени пускала пузыри, словно сообщая, что и на этом внешне безжизненном пространстве существует иное бытие. Экскурсовод развлекал нас тем, что подносил зажигалку к небольшому вулканчику, и там мгновенно зажигался огонь.

Храм огня Атешгях произвел мрачноватое впечатление. Первое упоминание о территории с неугасающим огнем относится к V веку нашей эры. Сейчас здесь тоже горит огонь, но его подают по специально проложенным трубам.

За долгую историю храма кого там только не было: здесь жили и огнепоклонники-зороастрийцы, и индуисты, и сикхи, и персы. В музейных кельях воспроизведены сюжеты из жизни отшельников.

Они искупали свои грехи, вешая на себя 30-килограмовые цепи, лежа в неподвижных позах на негашеной извести, чтобы умертвить отдельные части тела, а затем сгореть на костре.

И все для того, чтобы улучшить карму и в следующем воплощении получить более счастливую судьбу.

В общем, миниатюры из прошлого не давали повода для веселья. Но завораживающий вид ночного Янардага рассеял мрачные мысли.

Новый 2025 год без курантов, но с фейерверком

Вопросом, где встречать новый год, мы озаботились еще в России. Но заранее заказать ресторан не удалось. То мест не было, то было слишком дорого, то оплатить нужно было заранее, а зарубежной банковской карты не было. В общем, решили положиться на судьбу и не прогадали. Мы прилетели 29 декабря и вечером отправились на поиски ресторана. Нам приглянулся красивый просторный ресторан в старом городе. Нашелся и столик, правда в закутке. Мы заплатили аванс, нам сказали, что мы сможем заказать то, что нам понравится, а затем расплатимся с учетом аванса.

Баку. Набережная

Пришли мы около девяти часов вечера и выяснили, что наш столик уже занят. Подруга возмутилась и нам тут же предложили пустой столик в центре зала, на который официанты стали, не спрашивая нас, метать разнообразные закуски, салаты, фрукты и напитки. Когда дело дошло до нескольких видов горячего, подруга явно занервничала по поводу того, сколько же мы за все это заплатим. На наши вопросы официанты легкомысленно отмахивались. Но мы «дожали» администратора, которая сообщила, что с человека это продуктовое изобилие под новогоднее шоу обойдется в 9 тысяч рублей.

За пять минут до наступления нового года официанты пригласили желающих с бокалами на набережную, ровно в полночь они открыли шампанское и под красочные раскаты праздничного фейерверка мы встретили 2025 год. Уходили из ресторана с двумя огромными сумками продуктов, которые нам бережно запаковали «в дорогу». До конца отъезда мы все это так и не осилили.

Меня предупреждали, что Баку очень красивый город. Столица Азербайджана меня покорила. Разнообразная архитектура, чистота, удивительно комфортная организация городского пространства тут ни при чем.

Такого крушения стереотипов я еще не переживала. Азербайджанцы оказались настолько дружелюбными, открытыми, жизнерадостными людьми, что мы не уставали этому удивляться все восемь дней. За все время поездки я не разу не слышала, чтобы даже между собой люди разговаривали на повышенных тонах. Нам читали стихи, случайные прохожие рассказывали об истории страны, улыбались и пытались помочь, если видели, что мы чего-то не знаем. Даже полицейские понимающе кивали, когда мы, не подозревая об этом, пытались заснять резиденцию президента страны.

Баку – очень простой и доступный вариант для самостоятельной поездки. Кстати, бакинцы утверждают, что идеальное время для поседения их страны – апрель.