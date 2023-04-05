Машина с пенсионером и внуками провалилась в дыру с кипятком

Утром 5 апреля на Рижском проспекте в Санкт-Петербурге прорвало трубу. Улицы северной столицы окутал не туман, но густой пар.

В яму с кипятком почти по крышу ушла машина с людьми. Заложниками коммунального бедствия оказались пенсионер с двумя внуками. Спасатели не дали людям свариться заживо. В ходе спасательной операции, по данным «Фонтанки», пострадали два сотрудника МЧС. Пенсионер и внук получили ожоги, их госпитализировали.

Опасную зону оцепили. // фото на главной unsplash.com /в тексте «Фонтанка»