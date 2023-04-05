Наркомана в Карелии принудительно лишили прав

Сотрудники прокуратуры выяснили, что 41-летний житель Прионежского района страдает наркоманией и при этом имеет водительские права. Прокурор подал в суд иск с требованием лишить мужчину права управления, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Этот автомобилист состоит у врача-нарколога на учете, заболевание находится в перечне противопоказаний для управления транспортом. При этом права у водителя были на все категории машин.

Прионежский районный суд полностью удовлетворил требование прокурора. Теперь наркоман не сможет сесть за руль. // фото: freepik.com