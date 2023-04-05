05 апреля 2023, 09:32
Щедрый гость несколько дней угощал хозяина, потом унес из дома технику
Житель Прионежского района посчитал, что слишком сильно потратился, и решил возместить расходы
Два приятеля в поселке Прионежского района несколько дней вели задушевные беседы в доме одного из них. Потом гость решил, что слишком много денег потратил на хозяина, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.
Мужчина обнаружил, что из дома пропали различная техника и бытовые вещи на сумму почти 100 тысяч рублей. Расстроенный 35-летний потерпевший пошел в полицию. Оперативники выяснили, что к краже причастен 29-летний гость.
Все это время он угощал хозяина и в итоге решил, что затраты надо возместить. Часть похищенного имущества полицейские у гражданина изъяли. Возбуждено уголовное дело. // фото: freepik.com