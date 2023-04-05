Лесничего в Карелии отправили за решетку за взятку

В Лоухском районе осудили лесничего ГКУ РК «Лоухское центральное лесничество» за взятку и злоупотребление полномочиями. О вынесенном приговоре сообщили в пресс-службе прокуратуры.

С июня 2019 по март 2020 года мужчина был фиктивно трудоустроен на полставки в одной из организаций, которая занималась геологоразведочными работами на лесных участках на территории лесничества.

В прокуратуре подчеркнули, что под фиктивным трудоустройством подразумевалась взятка. Мужчина должен был замалчивать факты незаконного повреждения древесины при разработке фирмой маршрутов к местам георабот. Деньги зачислялись под видом зарплаты. В итоге размер взятки составил 199 098 рублей. Лесничий не считал себя виновным.

Суд приговорил мужчину к семи с половиной годам колонии строгого режима. Ему назначен штраф - 995 493,80 рублей. Также на него наложили ограничения по работе в госорганах. // фото freepik.com