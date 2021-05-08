Маршруты автобусов и троллейбусов изменят в День Победы

В День Победы в Петрозаводске изменятся маршруты городского транспорта. Это связано с частичным перекрытием улиц Правды, Куйбышева, Пушкинской, а также проспекта Карла Маркса на время проведения праздничных мероприятий.

Как сообщает мэрия карельской столицы, изменения коснутся троллейбусов № 1 и № 6, а также автобусов № 5, 8, 12, 17, 19, 20, 25 и 26. Транспорт, следующий по улице Правды вдоль площади Кирова, будет двигаться в объезд – по проспектам Александра Невского и Комсомольскому, через Красноармейскую улицу и площадь Гагарина. Автобус № 26 будет следовать двумя разрывными маршрутами: от Кемской улицы до улицы Правды, а также от Чистой улицы до улицы Куйбышева и в обратных направлениях соответственно.

Троллейбус № 4 в праздничный день вовсе будет отменен.

Ранее администрация Петрозаводска указывала, что из-за праздничных мероприятий будут введены ограничения на улицах города. На некоторых центральных магистралях 8 мая запретят остановку, а в День Победы часть из них превратят в пешеходные зоны.