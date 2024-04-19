Маршрутки продолжают разваливаться на ходу в Петрозаводске

У автобуса на ходу отпала деталь. Очевидец выложил короткое видео в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» и предположил, что из автобуса отпал газовый баллон.

«Где ответственность транспортной компании? Страшно совершать поездку в таких автобусах», - написал очевидец.

Рядом с отвалившейся деталью, судя по всему находился водитель с ключом, который пытался ее убрать или вернуть на место.

«Лишний балласт скинул», - пошутили в комментариях.

Один из комментаторов написал, что на видео не баллон с газом, а воздушный ресивер.

Ранее петрозаводчане запечатлели дымящуюся маршрутку в городе. // фото скриншот видео