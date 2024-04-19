19 апреля 2024, 18:29
Маршрутки продолжают разваливаться на ходу в Петрозаводске
Деталь отпала от автобуса, в соцсети пошутили, что это балласт
У автобуса на ходу отпала деталь. Очевидец выложил короткое видео в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» и предположил, что из автобуса отпал газовый баллон.
«Где ответственность транспортной компании? Страшно совершать поездку в таких автобусах», - написал очевидец.
Рядом с отвалившейся деталью, судя по всему находился водитель с ключом, который пытался ее убрать или вернуть на место.
«Лишний балласт скинул», - пошутили в комментариях.
Один из комментаторов написал, что на видео не баллон с газом, а воздушный ресивер.
Ранее петрозаводчане запечатлели дымящуюся маршрутку в городе. // фото скриншот видео