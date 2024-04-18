Маленькая петрозаводчанка создала опасную ситуацию на дороге

Об случившемся вечером 17 апреля опасном эпизоде с маленькой девочкой рассказали в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». Она переехала проезжую часть на красный свет.

Инцидент попал в кадр камеры видеонаблюдения «Ситилинк». Девочка лет 8-10 на велосипеде готовилась пересечь «зебру». Однако поехала она почему-то не на зеленый свет, а на красный, который горел для нее.

- Все водители ее видели и дождались, пока она уедет с дороги,

- написал опубликовавший ролик подписчик.

Он попросил родителей напомнить своим детям о правилах дорожного движения. Ведь автомобилисты могут и не успеть среагировать, тогда произойдет несчастье. // фото, видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ВКонтакте