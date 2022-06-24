Маршрутка «опрокинула» легковой автомобиль на кольце в Петрозаводске

Автомобиль перевернулся на крышу на кукковском кольце в Петрозаводске. Дорожное происшествие произошло сегодня около 12:06. Момент ДТП запечатлела камера уличного наблюдения CityLink.

Маршрутка двигалась по внешнему радиусу кольца и, вероятно, направлялась в сторону Древлянки. Легковой автомобиль двигался по внутреннему кругу, а затем пошел наперерез маршрутке и попытался съехать на Комсомольский проспект.

Судя по всему, автобус задел автомобиль, машину повело, а затем она опрокинулась на крышу. Автомобиль увез эвакуатор. (фото скриншот)