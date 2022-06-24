Мать простила мужа за убийство младенца и погибла сама

Убийство молодой женщины и маленькой девочки раскрыли в Санкт-Петербурге. Сначала погибла малышка, причем мать об этом знала и не сдала супруга, сообщили в СУ СКР по региону.

Девочку житель Петергофа убил еще в 2020 году. Жена не рассказала об этом полицейским. Муж вынес тело в парк и закопал. В марте следующего года нашли маленький скелет.

Следователи стали проверять неблагополучные семьи, устанавливать личность ребенка. Смогли вычислить только возраст – чуть больше годика, но не больше двух.

По счастливой случайности именно к ним поступило заявление об исчезновении 23-летней женщины, у которой была дочка такого возраста. О пропаже заявили родные.

Естественно, нашли мужа петербурженки, он рассказал, что сначала убил дочь, а через пять месяцев из ревности задушил жену. Тело он закопал примерно там же и показал место следователям. Изувера задержали, возбудили уголовное дело об убийстве.

Фото – СУ СКР по региону