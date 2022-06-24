24 июня 2022, 13:04
Мотоциклист пострадал в аварии на трассе «Петрозаводск-Суоярви»
Водитель при повороте не уступил дорогу байкеру и отправил 22-летнего молодого человека в больницу
Авария с участием мотоцикла произошла на трассе «Петрозаводск-Суоярви» накануне утром.
Участниками дорожного происшествия стали автомобиль «Тойота» и мотоцикл TVS Apache.Как удалось предварительно установить страдам порядка, 37-летний водитель иномарки поворачивал налево и не пропустил двигавшегося в прямом направлении байкера. В столкновении покалечился 22-летний мотоциклист. Его госпитализировали.
На днях аналогичная авария произошла в Петрозаводске. Водитель «Лады Веста» поворачивал налево и не уступил дорогу мотоциклу. В результате пострадала 34-летняя женщина-байкер. (фото Госавтоинспекция Карелии)