Еще один военный из Карелии погиб в ходе спецоперации

Исполняя свой воинский долг, погиб уроженец деревни Ууксу Игорь Николаевич Колосов. Его убили 21 июня во время спецоперации, сообщили в администрации Питкярантского района.

Игорь родился 13 ноября 1987 года, ему было 33 года.

Он защищал Донецкую и Луганскую народные республики, пишет администрация района и выражает соболезнования близким и родным военнослужащего. // Фото: администрация Питкярантского района/ВКонтакте