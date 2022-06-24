24 июня 2022, 12:35
Происшествия

Подростки шли на выпускной, но погибли под колесами поезда

Жертвами трагедии на железной дороге в Тамбовской области стали трое несовершеннолетних

Подростки шли отмечать выпускной в кафе, решили сократить путь, но угодили под поезд. Трагедия произошла вечером 23 июня в Тамбовской области, погибли трое юношей. Следователи завели уголовное дело.

Праздник должен был состояться в кафе в поселке Мордово. Подростки решили сократить путь и пошли по железнодорожным путям в районе станции «Оборона». Двое из находились в колее. Со спины их настиг поезд, следовавший из Москвы в Волгоград. Машинист состава попытался затормозить, но несовершеннолетние выпускники получили серьезные травмы и погибли на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, сообщается на сайте Западного межрегионального Следственного управления на транспорте Следственного комитета России. (фото zmsut.sledcom.ru)

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