Подростки шли на выпускной, но погибли под колесами поезда

Подростки шли отмечать выпускной в кафе, решили сократить путь, но угодили под поезд. Трагедия произошла вечером 23 июня в Тамбовской области, погибли трое юношей. Следователи завели уголовное дело.

Праздник должен был состояться в кафе в поселке Мордово. Подростки решили сократить путь и пошли по железнодорожным путям в районе станции «Оборона». Двое из находились в колее. Со спины их настиг поезд, следовавший из Москвы в Волгоград. Машинист состава попытался затормозить, но несовершеннолетние выпускники получили серьезные травмы и погибли на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, сообщается на сайте Западного межрегионального Следственного управления на транспорте Следственного комитета России. (фото zmsut.sledcom.ru)