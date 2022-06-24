Сын обокрал отца, хорошо отдохнул и попал под статью

Мужчина в Суоярвском районе вернулся домой с вахты и не нашел сбережений. Деньги хранились в серванте, запертом на ключ, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина вызвал полицию, но стражи порядка не нашли следов взлома. Они выяснили, что в отсутствии отца у него жил 25-летний сын. На момент приезда мужчины он уже выехал.

Молодого человека нашли, он признался, что вскрыл сервант и взял часть отцовских денег. Потом уехал в Петрозаводск и там хорошо отдохнул. Теперь он стал фигурантом уголовного дела о краже. // Фото: pxhere.com