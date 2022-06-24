24 июня 2022, 12:27
Сын обокрал отца, хорошо отдохнул и попал под статью
Молодой человек в Суоярвском районе взломал родительский сервант и вынул деньги
Мужчина в Суоярвском районе вернулся домой с вахты и не нашел сбережений. Деньги хранились в серванте, запертом на ключ, сообщили в МВД Карелии.
Мужчина вызвал полицию, но стражи порядка не нашли следов взлома. Они выяснили, что в отсутствии отца у него жил 25-летний сын. На момент приезда мужчины он уже выехал.
Молодого человека нашли, он признался, что вскрыл сервант и взял часть отцовских денег. Потом уехал в Петрозаводск и там хорошо отдохнул. Теперь он стал фигурантом уголовного дела о краже. // Фото: pxhere.com