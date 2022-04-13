Мама привезла малыша в поликлинику в автокресле, но ее оштрафовали

Очередной рейд по контролю за перевозкой детей в автомобилях прошел 14 апреля в Петрозаводске. Автоинспекторы дежурили около детской поликлиники № 2, сообщили в ГИБДД.

Административный протокол составили на женщину, которая везла в машине шестилетнего малыша. Хотя он был в удерживающем устройстве, маму все равно наказали. Дело в том, что она не пристегнула ребенка ремнем безопасности.

В отношении автомобилистки вынесли постановление об административном правонарушении по ч. 3 ст. 12. 29 КоАП РФ. // Фото: ГИБДД Петрозаводска