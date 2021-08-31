Маленький турист дотронулся до морского обитателя в Таиланде и умер

В Таиланде девятилетний мальчик из Израиля во время купания дотронулся до морского обитателя и вскоре умер. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Несчастный случай произошел на популярном курорте Панган. Отмечается, что мальчик зашел в воду за пределами охраняемой территории. Позже он выбежал из моря с криками, что его кто-то ужалил, а затем потерял сознание.

Ребенка доставили в больницу в 15 минутах езды от побережья, однако спасти его жизнь не удалось. Предполагается, что израильтянина ужалила ядовитая медуза.

О произошедшем узнали местные власти, и министр природных ресурсов Таиланда Варавут Сильпа выразил семье погибшего соболезнования. Он также поручил соответствующим органам расследовать обстоятельства происшествия и подготовить оборудование для оказания первой помощи в туристических районах, где обитают жалящие медузы. Фото pixabay.com/Free-Photos