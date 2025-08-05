05 августа 2025, 09:49
Россия

Маленький ребенок тяжело отравился на участке соседей

В Ленобласти врачи спасают полуторагодовалую девочку
Скорая помощь
Фото: "Петрозаводск говорит"

В Ленинградской области полуторагодовалая девочка попала в больницу с тяжелым отравлением. Об этом пишет 47news.

По данным источника, инцидент произошел в поселке Вырица 4 августа. Малышка каким-то образом оказалась на участке соседей. Там к ней в руки попала бутылка с жидкостью для розжига. Девочка могла выпить эту жидкость.

За жизнь малышки борются врачи. Проверку по факту случившегося проводят сотрудники Следственного комитета. © «Петрозаводск говорит»

Обсудить
Метки: 
Ленинградская область
ребенок
отравление
госпитализация
больница