Маленький ребенок тяжело отравился на участке соседей

В Ленинградской области полуторагодовалая девочка попала в больницу с тяжелым отравлением. Об этом пишет 47news.

По данным источника, инцидент произошел в поселке Вырица 4 августа. Малышка каким-то образом оказалась на участке соседей. Там к ней в руки попала бутылка с жидкостью для розжига. Девочка могла выпить эту жидкость.

За жизнь малышки борются врачи. Проверку по факту случившегося проводят сотрудники Следственного комитета. © «Петрозаводск говорит»