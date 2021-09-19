Маленький ребенок и пенсионер госпитализированы после ДТП в Приладожье

Днем 18 сентября на 229-м километре трассы «Сортавала» в Лахденпохском районе произошло ДТП. Пострадали два человека, сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, все случилось в 15:15. 43-летний водитель автомобиля «Киа» - житель поселка Ихала - не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с дороги и врезалась в дренажную трубу.

В результате происшествия пострадали пассажиры - 71-летний мужчина и 4-летний ребенок. Они были доставлены в Сортавальскую ЦРБ. По факту ДТП проводится проверка. Фото источника