Баня сгорела ночью в Карелии

18 сентября в 22:34 на пульт пожарной службы Сегежского района поступило сообщение о возгорании в СНТ «Смородина». Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

На место происшествия выехали две единицы техники и восемь сотрудников пожарно-спасательных частей. Выяснилось, что горит частная баня. Пожарным удалось справиться с огнем лишь к 23:45.

В министерстве напомнили жителям Карелии, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного - 101, 112. Фото pixabay.com/RonaldPlett