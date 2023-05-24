24 мая 2023, 20:21
Происшествия

Маленькая девочка пострадала в аварии в Сортавале

Пятилетнего ребенка доставили в больницу после дорожного происшествия в Приладожье

В Сортавале сегодня вечером произошла авария, в которой пострадал ребенок. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков в своем Telegram-канале.

По данным источника, ДТП случилось на пересечении улиц Садовой и Карельской. В результате дорожного происшествия пострадала девочка 2018 года рождения, жительница Сортавалы.

С ушибами мягких тканей головы ребенка доставили на осмотр в приемное отделение Сортавальской ЦРБ. // Фото: unsplash.com

Обсудить
Метки: 
сортавала
ДТП
ребенок
пострадавший
Сортавальская ЦРБ
михаил охлопков
новости Карелии