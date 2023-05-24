Человек сорвался со скалы на карьере в Петрозаводске

Сегодня около 16 часов в Петрозаводске на карьере на Ключевой случилось ЧП. Об этом пишет портал Karelia.news.

По данным издания, мужчина на мотоцикле не справился с управлением и сорвался с обрыва. В результате транспортное средство оказалось в воде, а водитель приземлился на самом берегу около водоема.

Очевидцы вызвали на место скорую. По предварительным данным, пострадавший получил травму позвоночника и ушибы. Спасатели доставили молодого человека на носилках до кареты скорой помощи, его увезли в БСМП.

Как рассказали свидетели происшествия, горожанин купил мотоцикл только вчера. // Фото: karelia.news