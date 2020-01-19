Макгрегор в первом раунде нокаутировал Серроне в бою UFC

Ирландский боец Конор Макгрегор за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне в рамках турнира UFC 246. Состязание прошло в Лас-Вегасе в воскресенье, 19 января, пишут «Известия».

Бой продлился 40 секунд. Макгрегор загнал Серроне к краю октагона, где американец, находясь в оборонительной позиции, начал падать. Ирландец продолжил наносить удары, хотя Серроне и был в нокауте. Спустя непродолжительное время рефери объявил о прекращении боя.

Встреча стала первой для Макгрегора после перерыва, продлившегося более года. До встречи с ирландцем Серроне за текущий период провел уже пять поединков. В последнем бою Макгрегор проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Теперь на счету у ирландца 22 победы и четыре поражения. У Серроне – 36 побед и 14 поражений. За победу над Серроне Макгрегору выплатят $3 млн без учета выплат от продаж платных трансляций.