Магнитные бури будут бушевать на Земле два дня подряд

Магнитные бури разыграются на Земле после череды мощных вспышек на Солнце. Геошторм разыграется 10 и 11 мая.

Согласно прогнозу лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (ИСЗФ РАН), возбужденное состояние магнитосферы будет наблюдаться с 6 часов утра, а после полудня пятницы планету накроет буря уровня G1. На следующий день также ожидается буря уровня G1, что считается слабой.

Буря может негативно отразиться на здоровье метеозависимых и пожилых людей, а также тех, у кого есть хронические и сердечно-сосудистые заболевания. Отрицательное воздействие в дни магнитных бурь можно снизить, если соблюдать режим сна, уменьшить физическую и стрессовую нагрузку. Рекомендуется больше гулять на свежем воздухе или уехать на природу. // фото unsplash.com