21 марта 2022, 18:32
Магазины электроники в России отказались продавать технику в рассрочку
Некоторые российские ретейлеры объявили об отмене кредитов и рассрочки
Продавцы электроники в РФ отказались продавать товары в рассрочку. Некоторые перестали реализовывать дорогостоящую технику в кредит, сообщают «Известия».
Так, в рассрочку и кредит теперь не продает товары Apple re:Store, купить их в рассрочку больше нельзя в «М.Видео-Эльдорадо». Ретейлерам стало это невыгодно из-за повышения ключевой ставки и волатильности курсов валют.
В Роспотребнадзоре не могут повлиять на ситуацию, ведь давать возможность покупки в кредит или рассрочку магазины не обязаны.
Однако популярные маркетплейсы пока что не собираются отказываться от рассрочки. Она еще действует в Ozon, на «Яндекс.Маркете» и «СберМегаМаркете». // Фото: tomekwalecki/pixabay.com