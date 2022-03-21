Магазины электроники в России отказались продавать технику в рассрочку

Продавцы электроники в РФ отказались продавать товары в рассрочку. Некоторые перестали реализовывать дорогостоящую технику в кредит, сообщают «Известия».

Так, в рассрочку и кредит теперь не продает товары Apple re:Store, купить их в рассрочку больше нельзя в «М.Видео-Эльдорадо». Ретейлерам стало это невыгодно из-за повышения ключевой ставки и волатильности курсов валют.

В Роспотребнадзоре не могут повлиять на ситуацию, ведь давать возможность покупки в кредит или рассрочку магазины не обязаны.

Однако популярные маркетплейсы пока что не собираются отказываться от рассрочки. Она еще действует в Ozon, на «Яндекс.Маркете» и «СберМегаМаркете». // Фото: tomekwalecki/pixabay.com