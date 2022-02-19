Большой лыжный фестиваль KareliaSkiFest 6.0 пройдет сегодня в Петрозаводске.

Мероприятие соберет любителей зимних активностей со всей страны на Кургане. В программе - гонки свободным и классическим стилями, ночной забег и гонки на собачьих упряжках. Ранее в Карелии проходила международная гонка на собачьих упряжках «По земле Сампо». Однако ставшее одной из визитных карточек республики соревнование не прижилось. Поэтому сейчас горожане могут вспомнить, что из себя представляют ездовые собаки и что это за спорт такой, благодаря новому фестивалю.

Программа KareliaSkiFest на спортивном комплексе «Курган»:

08:00 – 10:00 выдача стартовых пакетов

08:45 – трансфер участников от отеля «Фрегат»

09:00 – трансфер участников от ж/д вокзала

09:30 – трансфер участников от ж/д вокзала

10:20 – построение детей на 500 метров

10:30 – старт детей на 500 метров

10:30 – церемония открытия VI фестиваля лыжных видов спорта

Начало Физкультурно-оздоровительного праздника общества «Динамо»

11:00 – старт на дистанцию лыжного марафона 50 км свободным стилем

11:15 – старт на дистанцию лыжной гонки 25 км свободным стилем

11:25 – старт на дистанцию лыжной гонки 10 км свободным стилем

12:30 – награждение победителей и призеров на дистанции 10 км - Музей спорта

13:30 – награждение победителей и призеров на дистанции 25 км - Музей спорта Курган

14:30 – награждение абсолютных победителей на дистанции 50 км - стартовая поляна

14:45 – награждение победителей и призеров на дистанции 50 км - Музей спорта Курган

16:00 – старт на дистанцию лыжной гонки 3,3 км свободным стилем

16:30 – награждение победителей и призеров на дистанции 3 км (стартовя поляна)

18:00 – старт дисциплин заездов с собаками 20 км (скиджоринг и упряжки «двойки») - лыжная трасса «Фонтаны». (фото vk.com)