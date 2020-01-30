Лыжник из Карелии выиграл серебро на Чемпионате Северо-Запада

29 января на базе спортивного комплекса «Тирвас» в Кировске Мурманской области стартовал Чемпионат Северо-Западного федерального округа по лыжным гонкам. Первым видом соревнований стала гонка свободным стилем с раздельного старта.

Как сообщает пресс-служба Минспорта РК, Сергей Зотов, представляющий республику Карелия, занял второе место на дистанции 15 км среди мужчин.

Соревнования продлятся до 2 февраля. Впереди у лыжников спринт свободным стилем, эстафеты и гонка классическим стилем.