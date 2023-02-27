27 февраля 2023, 15:57
Лютая жажда напала на посетителя гипермаркета в Петрозаводске
Росгвардейцы карельской столицы задержали мужчину, испортившего товар в магазине
В минувшие праздники сотрудники Росгвардии девять раз выезжали в магазины в разных районах Карелии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, в одном из гипермаркетов Петрозаводска покупатель совершил порчу товара. Мужчина выпил несколько коробок сока прямо в торговом зале. Нарушителя задержали и передали полиции.
В другом гипермаркете 34-летний мужчина взял продукты и одежду и прошел с ними мимо кассы. Этот горожанин также был задержан. Фото Росгвардии