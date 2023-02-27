Лютая жажда напала на посетителя гипермаркета в Петрозаводске

В минувшие праздники сотрудники Росгвардии девять раз выезжали в магазины в разных районах Карелии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в одном из гипермаркетов Петрозаводска покупатель совершил порчу товара. Мужчина выпил несколько коробок сока прямо в торговом зале. Нарушителя задержали и передали полиции.

В другом гипермаркете 34-летний мужчина взял продукты и одежду и прошел с ними мимо кассы. Этот горожанин также был задержан. Фото Росгвардии