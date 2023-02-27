Воры вынесли из магазина алкоголь, сигареты и шоколад на 55 тысяч

Похитители вынесли ночью из магазина в Питкярантском районе алкоголь, сигареты и шоколад на более чем 55 тысяч рублей. Пропажу заметили работники, заступившие на смену. Последовало заявление в полицию.

Оперативники установили, что к краже причастны двое местных жителей. Подозреваемыми оказались молодые люди 18 и 19 лет с судимостью, сообщили в полиции.

Подозреваемые сознались и отдали стражам порядка часть краденого. В отношении них возбудили уголовное дело, одного задержали, другого отправили под домашний арест. // фото unsplash.com