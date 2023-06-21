21 июня 2023, 15:27
Людям до 35 лет в России компенсируют половину стоимости аренды жилья
Минстрой предложил мотивировать молодежь брать ипотеку
Минстрой предложил субсидировать 50 процентов стоимости аренды жилья для россиян в возрасте до 35 лет. Но для получения компенсации есть одно важное условие, пишут «Известия».
Необходимо будет параллельно накапливать деньги на первоначальный взнос для покупки квартиры в новостройке по ипотеке. В программе ежегодно смогут участвовать около 310 тысяч человек.
Детали огласят в течение нескольких месяцев, срок старта программы пока неизвестен // фото: unsplash.com