Людям до 35 лет в России компенсируют половину стоимости аренды жилья

Минстрой предложил субсидировать 50 процентов стоимости аренды жилья для россиян в возрасте до 35 лет. Но для получения компенсации есть одно важное условие, пишут «Известия».

Необходимо будет параллельно накапливать деньги на первоначальный взнос для покупки квартиры в новостройке по ипотеке. В программе ежегодно смогут участвовать около 310 тысяч человек.

Детали огласят в течение нескольких месяцев, срок старта программы пока неизвестен // фото: unsplash.com