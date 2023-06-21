21 июня 2023, 14:50
Вода прогрелась до комфортной температуры, купальный сезон открыт
В Черном море вода прогрелась до плюс 22 градусов, в Балтийском море пока еще прохладно
На курортах Черного моря стартовал купальный сезон. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.
По его словам, вода достигла комфортных плюсовых значений в 22 градуса. Купаться могут и дети. Вода прогрелась на побережье Крыма и Черного моря. Однако испортить настрой могут дожди и сильный ветер, которые ожидаются в ближайшие дни.
Балтика прогрелась еще недостаточно. Температура воды там около 17-18 градусов. Купаться в Калининградской области могут разве что закаленные люди.