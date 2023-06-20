Принимать заявления на поступление в вузы начали на «Госуслугах»

Дистанционная подача документов на поступление в вузы началась на «Госуслугах». Об этом 20 июня сообщили в Telegram-канале Минцифры России.

Правила приема не изменились, документы можно подать в любые пять учебных заведений и выбрать до пяти специальностей в каждом.

- Без личного посещения приемных комиссий, очередей и бумажных документов. Для этого потребуется только подтвержденная учетная запись на «Госуслугах»,

- сказано в сообщении ведомства.

Заявления можно подавать на любые формы обучения, в том числе платное и целевое, программы бакалавриата и специалитета, на второе высшее образование.

Тем, кто хочет обучаться бесплатно, нужно подать заявление до 25 июля, на платную форму можно подать документы до 20 августа. // фото: www.freepik.com