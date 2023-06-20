Стало известно, сколько продлятся новогодние каникулы в 2024 году

Новогодние каникулы в следующем году будут продолжаться с 1 по 8 января. Минтруд подготовил проект соответствующего постановления и опубликовал в своем Telegram-канале.

Совпавшие с выходными нерабочие праздничные дни переносят на рабочий день. Новогодние каникулы в целом продлятся 10 дней. Они начнутся 30 декабря 2023 года, напомнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что первомайские праздники в 2024 году увеличат. Россияне будут отдыхать четыре дня вместо одного. // фото: depositphotos.com