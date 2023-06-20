Электронную базу призывников создадут в России до 1 октября

Единую электронную базу призывников в России собираются создать до 1 октября 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на положение о призыве на военную службу граждан РФ.

Сейчас актуальные сведения о гражданах, подлежащих призыву на военную службу, отсутствуют.

К 1 января 2024 года в деятельность военкоматов должны быть внедрены средства автоматизации. // фото unsplash.com