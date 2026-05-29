Людей спасали из горящей пятиэтажки в Карелии

В Пудоже пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме

Фото "Петрозаводск говорит"

В четверг, 28 мая, в 20:07 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в пятиэтажке на улице Ленина в Пудоже. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

На место происшествия выехали две единицы техники и шестеро специалистов. В одном из подъездов дома стоял плотный дым. С помощью средств защиты органов дыхания на улицу были эвакуированы девять человек.

Выяснилось, что горели электрощитки на втором и третьем этажах. С огнем быстро справились. Причину возгорания предстоит установить специалистам.

