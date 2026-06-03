Пассажиров катеров подвергли опасности на Ладожском озере

Транспортные полицейские выявили более 20 нарушений в ходе водных рейдов

фото пресс-службы транспортной полиции

На Онежском и Ладожском озерах ловили нарушителей. За шесть рейдов транспортные полицейские выявили более 20 административных нарушений.

Один владелец маломерного судна не зарегистрировал его, теперь 45-летнему мужчине грозит штраф до 20 тысяч. Другие судовладельцы нарушили правила перевозки пассажиров на Ладоге. Так, 11 катеров не были оборудованы обязательными АИС-транспондерами (автоматическая идентификационная система). На 7 катерах пассажиры находились на борту без спасжилетов. В полиции подчеркнули, что это грубое нарушение установленных правил перевозок на воде и создает прямую угрозу жизни пассажиров в случае происшествия.

Еще один 65-летний житель Карелии перевозил пассажиров, не имея на такой вид деятельности лицензии. Мужчину могут привлечь к ответственности. За предпринимательскую деятельность без лицензии для граждан и должностных лиц предусмотрен штраф в размере 50 тысяч рублей; индивидуальных предпринимателей - 100 тысяч рублей; юридических лиц - 400 тысяч рублей.